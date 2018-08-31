Рай для модников. В Гомеле открылся магазин стильной одежды и обуви Sister’s

Сеть магазинов модной одежды Sister’s наконец-то добралась и до Гомеля. В торгово-развлекательном центре «Секрет» на 1-ом этаже открылся первый региональный фирменный магазин. Сразу после открытия можно сказать, что гомельским модникам он пришелся по вкусу.

















От небольшого магазина до сети европейского уровня Sister’s вырос буквально за 5 лет. В самом начале пути первый магазин в Минске даже не имел названия. К слову, оно появилось благодаря двум сестрам из Канады, которые, придя за покупками в магазин, обращались друг к дружке не иначе как «Sister». В тот день в магазине были рекордные за месяц продажи. Владельцы магазина решили, что это некое знамение, и символично назвали магазин Sister’s. Сегодня Sister’s — это крупная сеть магазинов модной одежды, обуви и аксессуаров, являющаяся одной из самых популярных среди любителей белорусского шопинга. И это не случайно, ведь здесь представлен большой ассортимент трендовых моделей одежды и обуви на любой вкус.

















И даже несмотря на то, что современный рынок переполнен представителями различных мировых массмаркетов, Sister’s не боится конкуренции. Важные составляющие их уверенности, что они останутся на рынке, — уникальная атмосфера, достойный сервис и индивидуальный подход в работе с клиентами. Преимущество Sister’s — доступное ценовое предложение, быстрое влияние на ассортимент, знание «своего» покупателя.









Возрастных ограничений в Sister’s нет — подходящий образ сможет подобрать каждый. Стилевые направления женской одежды также сильно варьируются, что позволяет любой, даже самой изощренной моднице выбрать что-то для себя. Тут и никогда не устаревающие мотивы панка и гранжа, представленные в очаровательной небрежности рваных джинсов, клетчатых рубашек, кожаных курток и свитеров «oversize», и нежные блузки и платья, выполненные в классическом стиле. Попросту говоря, есть из чего выбирать.

Также в Sister’s Вы найдете свою любимую пару обуви: вечная классика — туфли-лодочки, популярные ботинки на «тракторной подошве», модные оксфорды и лоферы, полюбившиеся все кроссовки и многое другое. Без сомнения, приятной находкой для модниц станет коллекция качественной обуви из натуральной кожи. Широкое разнообразие аксессуаров, представленных в магазинах Sister’s, будь то маленькая лаковая сумочка или большой кожаный рюкзак, придаст завершенность любому образу.









Сеть магазинов Sister’s не обошла стороной и сильную половину человечества, для которой представлена мужская линия одежды и обуви HIM by Sister’s.

Сейчас в сети на территории Республики Беларусь порядка 20 магазинов. Но для удобства сделать покупки можно и через интернет-магазин. SISTERS.BY это прекрасная возможность купить стильную и качественную одежду, а также обувь и аксессуары, не выходя из дома. Также на сайте можно прочитать обо всех акциях и распродажах, к слову, они одинаковы для всей сети, не зависимо от местоположения магазина.









































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