Погода в Гомеле на выходные. Ясно и тепло

Первые дни осени порадуют хорошей погодой.

В субботу температура воздуха поднимется от +12°С утром до +26°С днем. Ветер в основном будет дуть с севера. Небо будет ясным.

По прогнозам синоптиков в воскресенье будет на пару градусов теплее — воздух днем нагреется до +28°С. Днем возможна небольшая облачность, ветер будет северо-восточный.