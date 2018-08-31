Погода в Гомеле на выходные. Ясно и тепло

  • 31 августа 2018, 09:30
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Первые дни осени порадуют хорошей погодой.

В субботу температура воздуха поднимется от +12°С утром до +26°С днем. Ветер в основном будет дуть с севера. Небо будет ясным.

По прогнозам синоптиков в воскресенье будет на пару градусов теплее — воздух днем нагреется до +28°С. Днем возможна небольшая облачность, ветер будет северо-восточный.


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Места: Гомель (23307)

Метки: Погода (1893), Главное (6244)

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