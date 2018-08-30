Фотофакт: на «3-ей школе» самосвал сбил велосипедиста

  • 30 августа 2018, 18:54
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Сегодня на Барыкина, около остановки «3-я школа» под колеса самосвала угодил велосипедист.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и карета скорой помощи.

При каких обстоятельствах произошла авария, выясняется.



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