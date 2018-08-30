Фотофакт: на «3-ей школе» самосвал сбил велосипедиста

262 Присыпка, мыло, погремушка. Семьям, где появился ребенок, начнут вручать коробки с подарками В Беларуси планируют запустить необычный проект. Суть его в том, чтобы поддержать семьи, где только родился ребенок, и подарить им коробочку с самыми нужными для мамы и м...

509 Зарплаты медиков и педагогов повысят с 1 сентября В Беларуси повышаются тарифные ставки педагогам и работникам системы здравоохранения, а также тарифная ставка первого разряда всем бюджетникам. Соответствующий проект постановления Сове...

597 «Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства Экономист Ярослав Романчук объяснил, кого «недоуволили» в правительстве и почему это надо как можно скорее сделать....

633 В Логойске пьяная мать набросилась с кулаками на заведующую детсадом Конфликт в детсаду Логойска закончился вызовом милиции и скорой. Сотрудники отказались возвращать ребенка явно пьяной маме, та бросилась с кулаками. В итоге заведующую учрежде...

523 Лунинчанка устроила драку в ресторане, а затем сорвала погон милиционеру 33-летняя женщина, находясь в ресторане СК «Юна», беспричинно, из хулиганских побуждений избила другую посетительницу....