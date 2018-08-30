Выбежал на лестничную площадку и упал. Стали известны подробности поножовщины в Гомеле, закончившейся смертью одного из участников

22 августа драка в Гомеле закончилась трагедией: один мужчина погиб, другого увезли на «скорой».

Трагедия произошла в доме Кожара, 1. Соседи рассказывают — проживающий здесь 49-летний Геннадий «отдыхал» у себя в квартире в компании 28-летнего парня и женщины. Около 6 часов вечера они выходили из дома. Купив спиртное в ближайшем магазине, вернулись назад. По некоторым данным, молодой человек мог быть жившим у Геннадия квартирантом. Все это время особого шума в квартире слышно не было.

Около 21.50 окровавленный молодой человек выбежал на лестничную площадку и упал. В области шеи у него была резанная рана. Как говорят жильцы дома, он утверждал, что «боится» Геннадия. Находившаяся в компании женщина громко кричала. Соседи вызвали милицию и «скорую помощь». Около 22.00 к дому прибыли милиционеры в бронежилетах и с автоматическим оружием,а также две машины «скорой помощи». Хозяин квартиры был обнаружен мертвым у себя дома.

По сообщениям очевидцев, картина происшедшего была примерно такой. После совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора. Согласно предварительным данным, первым полоснул ножом Геннадий. В ответ молодой человек нанес ему несколько ножевых ранений, от которых пострадавший скончался. Подозреваемый, которому была оказана медицинская помощь, задержан.

Геннадий имел несколько судимостей. После смерти матери жил один. По словам жителей дома, он вел замкнутый образ жизни.