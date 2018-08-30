Припарковать мопед на столике кафе: гомельский дизайнер раскрыла рецепты стильных интерьеров

Зачем в кафе устанавливать старый заброшенный забор и олдскульный мопед? Почему не всегда стоит следовать моде при оформлении помещений? Дизайнер интерьеров из Гомеля Яна Веснина рассказывает о рецептах создания кафе с изюминками. Многие из них — Coffee&Toast, TheCler, «Всё как он любит», «Кунжут» — уже успели оценить горожане.

Яркий, но брутальный

— Яна, кто первым в Гомеле к тебе обратился за помощью?

— Это была разработка дизайна для кофейни. Заказчик хотел создать новое и необычное место для нашего города в плане продукта и интерьера. Он выбрал моноформат. Это когда подают только одно блюдо в нескольких вариациях. Речь шла об эклерах. И у меня родилась идея на контрасте предлагать яркий, сладкий, по-женски романтичный десерт в мужском брутальном с грубыми фактурами пространстве.





С заказчиком мы сработались. И следующее предложение поступило от него же — разработать дизайн интерьера для нового заведения гомельской сети Coffee&Toast. Оно должно было стать самой большой и «центровой» локацией с кофе, тостами, музыкой и тусовками. При этом нужно использовать элементы декора, которые прочно ассоциируются с другими кафе данной сети, — старые обои, подиум с ограждением из балясин, меню на меловой доске и кирпичную стену. В новом помещении в самом неожиданном месте появился многим знакомый скутер.





Рядом с этим кафе мы разработали необычную для Гомеля летнюю террасу. Так как целевая аудитория заведения — тусовочная молодёжь, подумали, что ей будет скучно просто сидеть под навесом за обычными столиками и ограждениями. Куда интереснее расположиться на ступеньках в неформальной обстановке. Так появился открытый помост с маленькими столиками.





— Самый любимый из реализованных проектов?

— Бар «Всё как он любит». Ведь у него есть своя легенда! Мы настолько переживали, горели и болели идеей, что коммерческое сотрудничество превратилось в нечто большее. Мы буквально сошли с ума! В какой-то момент я забыла, что это приключение — моя работа.





Мне предстояло работать с подвальным помещением в историческом здании. Считается, что это самое неудачное пространство, которое может достаться заведению общепита. В нём нет окон, сыро. Но в нашем случае это сыграло на руку.

О концепции, интерьере и кухне заведения думали сутками. Чтобы все составляющие органично соединились, начали с создания легенды. Есть некий взрослый мужчина, который много путешествовал, скитался по миру. Долго искал себя и своё предназначение. В конце пути странник нашёл это место — в уютном подвале Гомеля, и оно стало его пристанищем.

История не была доработана до конца, и на какое-то время мы вообще её оставили. Но однажды брат мне показал невероятно красивую книгу об известном дизайнере. Через всё своё творчество он пронёс образ одной женщины. Чтобы ни создавал, везде присутствовала она. Я поняла, что и нашему герою не хватает романтической истории, которая замкнула бы цепочку.





Теперь это легенда о любви к жизни, женщине, творчеству, проявлению себя. А его прекрасную леди мы изобразили на логотипе заведения.

— То есть кафе раскрывает предпочтения мужчин?

— В заведении собрано всё, что любит странник. Отсюда и пошло название. Но здесь нет привязки к определённому человеку или полу. Это скорее абстрактный образ, в котором каждый может найти себя.

Атмосферу странствий и долгого пути мы передали через разнородный материал, тактильные, световые эффекты. И хотя у дизайнеров есть правило не использовать больше трёх цветов и трёх материалов, мы решили его нарушить. В интерьере много контрастов, нюансов, разных поверхностей. Здесь есть старый кирпич, камни, мох, глянцевые плоскости, старое с «живыми краями» дерево, цветные стёклышки.

В центре бара находится длинный «коммунальный» стол, который по задумке должен объединять всех людей воедино. Первое время посетители обходили его стороной: были не готовы сидеть в центре, да ещё и рядом с незнакомыми людьми. Но сейчас у этого места есть свои поклонники. И кстати, стулья к нему привозили из разных уголков Европы. Они такие же индивидуальные, неповторимые и особенные, как и каждый человек, который за этот стол садится.





Заведение создано в формате спикизи. Так называли тайные питейные заведения в Америке во времена сухого закона. Мы пошли по их следу и в первые дни работы специально нигде не указывали адрес и телефон кафе. В качестве намёка приблизительно обозначили месторасположение в соцсетях, а в окне поместили звоночек.

Новый интерьер из старого забора

— Какому стилю в интерьере отдаёшь предпочтение?

— Сегодня сложно говорить о чём-то одном — стили смешиваются, переплетаются. И в этом своя красота. Мне нравится mid-century (1940-1960-х) за стильные формы, vabi-sabi — за натуральность и несовершенство, японский стиль — за смысл, который вкладывается при создании интерьера, минимализм — за воздух.

— Легко ли у нас отыскать необходимые материалы, аксессуары, интересные предметы?

— Довольно трудно находить их в Беларуси, особенно если придумываешь что-то нестандартное. Многие вещи находим на барахолках, местных или заграничных. Или создаём из ненужных предметов, вдыхая в них новую жизнь.





Например, в кафе TheCler есть стена, сделанная из досок старого забора. Я нашла его в заброшенном месте. Вместе с заказчиком принесли его, разобрали, обработали, выложили на стене. Получилось очень живописно.

Своя история есть и у светильников для кафе сети Сoffee&Toast. Мы заприметили их в актовом зале старого детского лагеря. Но из-за высокого потолка достать светильники было невозможно. Удивительно, но при демонтаже потолка в будущем помещении кофейни нашлись точно такие же. Как я потом узнала, это вовсе не светильники, а всего лишь цоколи от ламп времён СССР. Они такие большие, что выглядят как полноценные абажуры.





— Профессия дизайнера не превращает тебя в Плюшкина?

— Абсолютно не завишу от вещей. По максимуму освобождаю пространство своего дома, иначе внутри меня наступает разрушение. Всё коплю в голове. При этом в реальности руки постоянно тянутся что-нибудь потрогать, ощутить фактуру.

В детстве много времени проводила на даче. Дедушка всегда что-то мастерил, а я была его маленьким помощником: наблюдала, пилила, строгала. Гуляя по лесу, собирала природные материалы. Уже повзрослев, направила своё увлечение в правильное русло. До сих пор могу заниматься «собирательством» или мастерить, но только для проекта. В доме ничего не коплю.

Философия минимализма

— Какими стереотипами в интерьере чаще всего руководствуются клиенты?

— Самое распространённое: паркет «ёлочкой» — актовый зал, белая плитка — больница, бетонный пол — паркинг, кирпич — лофт, дизайнерская мебель — обязательно дорого. И это только малая часть заблуждений. Нужно от них освобождаться и доверять дизайнеру, если уж вы решили с ним сотрудничать.

— На твой взгляд, какие ошибки есть в интерьерах гомельских кафе?

— Многие пытаются «задизайнить» каждый сантиметр пространства, не оставляя живого места. Например, обязательно заполняют все стены непонятными рамочками, фотографиями, полками с бесполезным декором. Это же касается и мебели: стол на супер-экстравагантном подстолье ставят рядом с навороченным стулом, а завершает композицию сложный по форме светильник. Посетитель кафе ещё ничего не попробовал, но уже устал. Нужно стремиться к визуальной чистоте.

Некоторые заказчики боятся незадекорированных плоскостей и простоты, полагая, что это выглядит как-то незавершённо. Но есть разница между минимализмом и интерьером, который забыли наполнить деталями. В минимализме есть философия. В незавершённом интерьере отсутствует идея. Если держать идею в голове, от нее будет сложно отступиться.

Среди ошибок можно назвать и бездумное заимствование трендовых элементов. Ведь если это у кого-то работает, совсем не значит, что заработает и у вас. Важно не просто копировать, а улавливать принцип и задавать себе вопросы: почему так, почему там. Это как на уроке литературы в школе: «Что хотел сказать автор своим произведением?»

Кроме того, довольно часто встречаю ошибки в эргономике. Узкие проходы, столики «друг на друге», неграмотные высоты посадок. Помню, как в первый и последний раз я зашла в одно гомельское кафе. С моим ростом в 1,6 метра не смогла сесть на барный стул, в котором отсутствовала планка для ног. Мне помогли, но это выглядело и смешно, и грустно. Так что не стоит забывать, что дизайн — это не только визуальная красота, но и технические аспекты.

Вишенка на торте

— На что ещё посоветуешь обратить внимание при создании своего кафе?

— Стоит уяснить для себя, что общественное заведение не строится на одном интерьере. Люди приходят снова из-за хорошей кухни, качественного сервиса, атмосферы. И дизайн здесь — лишь вишенка на торте. Часто можно услышать, что нам нужно перенимать европейский опыт. Это так. Но при этом следует опираться на наш менталитет, учитывать экономику, социальную обстановку, потребности населения. Если думать про кафе, как про красивую картинку в социальных сетях, то есть шансы «погреметь» неделю после открытия и в скором времени лишиться посетителей.

— Если решишь создать своё кафе, каким оно будет?

— Обязательно в старом доме с высокими потолками и большими окнами в пол. Я бы не использовала в нём дорогую отделку, постаралась бы сохранить то, что есть: налёт старины, скрипучий паркет, потёртые стены и деревянные рамы в окнах. Это было бы кафе с винтажной и современной дизайнерской мебелью, с отдельным большим столом для желающих поработать за чашкой кофе. Думаю, еда будет очень простой и понятной. И, однозначно, моё кафе не напомнило бы дедушкин гараж с кучей старья или дом хиппи.

— Назови любимое заведение в Гомеле?

— Все места, в создании которых я участвовала, и есть мои любимые. Только для каждого нужны своё настроение и предлог. Чтобы поболтать с подружкой, пойду в TheCler. На вечернее свидание отправлюсь в бар «Всё как он любит». На деловую встречу — в Coffee&Toast, если там не сильно людно. А если буду голодна, то в «Кунжут».

— Яна, что тебя вдохновляет на творчество?

— Заряженные, горящие, целеустремлённые люди, которые находятся рядом. И, конечно же, путешествия. Важно выезжать в другие города и страны, смотреть, познавать, получать опыт, заряжаться эмоциями.

— Назови кафе в других странах, которые тебе особенно запомнились?

— В Европе много интересных заведений. Но для себя я отметила Sissyboy в Эйндховене — полностью стеклянное кафе, которое находится в эпицентре магазина. Сидишь и сквозь растения смотришь на город, небо. В баре Luzia в Берлине тусовочно и винтажно. Привлекает хорошая музыка и мебель середины прошлого века. В Tin-Tin с панорамными окнами и видом на велотрек в Киеве идеально выдержана концепция в кухне и интерьере. Здесь удачное месторасположение и очень вкусная кухня.





— В каких ещё интересных проектах участвовала?

— Работала над созданием броу-бара, студии оформления бровей, макияжа и экспресс-укладок. Это был мой первый проект, не связанный с кафе и ресторанами. Получила очень интересный опыт.

Сейчас над большинством проектов работаю в Киеве. Это некоммерческие объекты, дома и квартиры. Конечно, хотелось бы попробовать себя в столице Украины именно в оформлении заведений общепита, в этой сфере тут сумасшедшая конкуренция. Сделать проект и не выстрелить с ним — для меня не допустимо. Так что это был бы вызов!