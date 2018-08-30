«Подъехали на иномарке и выбросили кошку с котятами». Пушистики ищут дом, а пока их кормит бывшая директор Гомельского драмтеатра

Во дворах знаменитых домиков старой архитектуры на переулке Пушкина уже много лет существует своеобразный кошачий приют. Сюда часто подбрасывают животных. Вероятно, люди думают, что лучше подбросить, чем выбросить. Наверное, так посчитали и эти двое мужчин, привезя сюда целое «семейство» кошачьих.

Кормят пушистых братьев наших меньших несколько женщин. Одна из них — заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, много лет проработавшая директором Гомельского областного драмтеатра, а ныне пенсионерка Валентина Роговская. Женщина всю свою жизнь занимается благотворительностью. Говорит, сердце кровью обливается, когда видит беззащитное брошенное или больное животное. Сюда, в эти дворики, приходит почти ежедневно в течение нескольких лет.





— Тут они, бедные, живут, как-то зиму коротают, — вздыхает женщина, показывая нам старожилов-котов. — Взрослых кошек здесь бывает до пятнадцати. Некоторые уже доживают свой век. Приходим, кормим их. Вместе со мной ходит Евгения Александровна — неравнодушная гомельчанка. Это глядя на неё, я подключилась помогать вот этим четвероногим «дворянам». И ещё с нами Галина Николаевна Рыбакова, раньше работала в школе, учила детей плавать.





Новеньких жильцов женщины обнаружили на прошлой неделе. От соседей узнали, что подъехали двое мужчин на дорогой иномарке, открыли калитку, и оставили кошку с котятами прямо здесь — во дворике. Сначала котят было четверо, а потом добавилось ещё трое. Этих троих великодушная кошечка-мама приняла как своих.





Валентина Роговская боится, что котята вряд ли переживут холодное время года, если они не найдут себе хозяев.

— Раньше у нас была кошка Лапушка, у неё было четверо котят и они не выжили, — вздыхает женщина.

— А как новенькую кошечку зовут?

— Мы её ещё не назвали. Пусть будет Белоуска.





— Белоуска и семеро котят...

— Звучит сказочно, — улыбается.

Однако живут пушистики не как в сказке. Хотя кошкин дом Валентина Георгиевна с напарницами оборудовали, как могли — среди кустов постелили покрывало, накрыли целлофаном от дождя и ветра. Там внутри тепло и уютно.





Вообще, сердобольная гомельчанка не раз спасала жизни животных. Трогательных случаев со счастливым исходом — десятки. С семи лет подкармливала птенцов, а где-то в 45-м году вытащила из реки овцу — она тонула.

— Помню, мама меня тогда даже наказала за то, что я последнее жито, которое у нас было, отдала этой овце. Но овца осталась жива, — улыбается Валентина Роговская.

А однажды котята появились сразу у трёх кошечек, живших у знакомой на даче. И всех одиннадцать маленьких комочков Валентина Георгиевна забрала к себе и потом раздала в хорошие руки.





— Я в то время была директором театра, мне и актёры помогали, — вспоминает женщина. — У нас в театре жили собаки. У нашей Мухи было одиннадцать щенков, и мы их тоже всех раздали. А однажды в мусорке нашла четырёх котят — их выбросили, тоже их приютила.

У самой Валентины Георгиевны дома три кошки — Сильва, Люсинда и Софи. Все — найдёныши:

— Одну из них внучка принесла с улицы совсем кроху, поили со шприца.

Была и собака Томи, прожила в семье 18 лет.

— Хочется обратиться к гомельчанам с просьбой помочь животным — мы ведь цивилизованные люди. А у нас так много бездомных животных. Прошу и призываю людей — лучше стерилизовать. Да, дорого — в районе 50 рублей. Но я стерилизовала всех трёх своих кошек. А моя знакомая — шесть животных за свои деньги. Давайте наведём в городе порядок, — призывает женщина, — чтобы у нас не было бездомных котят. Нельзя же вот так...





Валентина Георгиевна готова сама стерилизовать Белоуску и отдать эту молодую кошечку и её шустрое и совершенно ручное потомство добрым людям.

Вы можете позвонить по телефонам: д. 33-66-19, моб. 8 (044) 721-21-09 (Валентина Георгиевна) или 51-34-49 (Галина Николаевна).























