С работы уволили, любимая бросила. В Гомеле повесился 35-летний мужчина

Вчера вечером в Гомеле повесился мужчина. По предварительным данным, на такой отчаянный шаг его толкнули проблемы в личной жизни.

Трагедия произошла на улице Электронной около семи часов вечера. По имеющейся у редакции «Сильных Новостей» информации, у мужчины был отнюдь не благоприятный период в жизни: с работы уволили, расстался с любимой девушкой.

К сожалению, справиться с депрессией и преодолеть черную полосу мужчине оказалось не по силам — 29 августа он повесился у себя дома.