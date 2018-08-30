В Гомельском парке установят систему видеонаблюдения

На территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля установят систему видеонаблюдения. Это следует из тендера, размещенного в системе icetrade.

Система видеонаблюдения позволит:

— осуществлять контроль общей обстановки парка;

— передавать изображения в центр мониторинга и записывать события в архив;

— осуществлять максимально детализированный контроль по наиболее важным зонам территории с помощью поворотных камер с возможностью опознавания человека и других подвижных объектов.

В соответствии с ситуационной схемой в парке определено 27 важных мест и 60 зон обзора для видеокамер.

Начальная цена аукциона — 200000 рублей. Источником финансирования является местный бюджет.

Сроки выполнения работ — до декабря 2018 года.