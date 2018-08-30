Кто и как отравил липы на Барыкина осталось неизвестным

В начале июня вокруг корпуса обанкротившегося ОАО «Гомельсортсемовощ» на улице Барыкина по неизвестной причине погибли 16 взрослых лип. Спустя три месяца виновных и причины гибели деревьев так и не нашли.

Ситуация выглядела достаточно прозрачной: здание досталось коммерческой структуре, а на месте деревьев удобно бы разместилась автомобильная парковка. Как пишет о ситуации Onliner.by, «"все всё понимают", догадываются, откуда ноги растут, но сделать ему ничего нельзя». Логично, что добиться разрешения на вырубку мертвых деревьев проще, чем если бы они были живы. Более того, сок лип — субстанция достаточно неприятная для автомобильной краски. Если он попадает на машину, то отмывать ее приходится с полиролью. Вызывает опасение, что этот кейс может послужить плохим примером для тех коммерческих структур, которые хотят освободить пространство для какого-либо строительства от зеленых насаждений.

Напомним июньские события. Возле Барыкина, 155 неожиданно засохли 16 лип, которые до этого имели вид совсем здоровых деревьев, а трава вокруг посадок выглядела выжженной неизвестным химсредством. На коре стволов деревьев горожане обнаружили потеки, будто деревья полили чем-то из ведра. Общественность начала бить тревогу и обращаться в контролирующие ведомства. Списать на засушливое начало лета и другие проделки погоды гибель лип было нельзя — рядом росли абсолютно здоровые деревья.

В августе «Онлайнер» решил выяснить, чем закончилась история и нашли ли виновных. В горрайинспекцию природных ресурсов, проводившей проверку, пришел официальный ответ из милиции, что найти виновное лицо не представляется возможным. Впрочем, точно узнать не удалось даже причину гибели лип. В грунте под липами обнаружилось превышение содержания нефтепродуктов, но такие же показатели под живыми деревьями рядом. В гомельском институте леса листья погибших деревьев просто направили в лабораторию центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Но там никаких превышений и следов не нашли, только уточнили, что более полный лабораторный анализ возможно провести в столице.