Фотофакт: на гомельском рынке продают заговоренные гвозди

  • 30 августа 2018, 12:04
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На гомельском рынке появился необычный сувенир — гвоздь стоимостью в 28 рублей. С первого взгляда он ничем не отличается от обычных, однако секрет кроется в его «функциях» — оберег заговорен за защиту дома. Срок службы у него ограничен — через 9 лет гвоздь утратит свои магические силы.

В инструкции на упаковке сказано, что гвоздь надо вбить в дверной косяк и прочитать заклинание. Амулет, «заговоренный по правилам древней магии», обнаружила на книжных рядах рынка гомельчанка Евгения Богданова, пишет «Комсомольская правда». Не известно, есть ли какая-то гарантия на волшебный товар.



gomel.today
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Места: Гомель (23296)

Метки: Шапито (562)

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