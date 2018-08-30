Около Давыдовского рынка сбили пенсионерку, не успевшую перейти дорогу на «зеленый»

Вчера утром около рынка «Давыдовского» под колеса авто попала 66-летняя пенсионерка.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что 27-летний водитель на Audi возобновил движение сразу же как для машин включился «зеленый». Однако в это же время дорогу заканчивала переходила пожилая женщина, которая и стала жертвой ДТП.

В результате аварии пешеход получила травмы и госпитализирована в травмотологическое отделение.