Около Давыдовского рынка сбили пенсионерку, не успевшую перейти дорогу на «зеленый»

  • 30 августа 2018, 11:25
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Вчера утром около рынка «Давыдовского» под колеса авто попала 66-летняя пенсионерка.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что 27-летний водитель на Audi возобновил движение сразу же как для машин включился «зеленый». Однако в это же время дорогу заканчивала переходила пожилая женщина, которая и стала жертвой ДТП.

В результате аварии пешеход получила травмы и госпитализирована в травмотологическое отделение.


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