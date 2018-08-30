В Гомеле задержали троих мужчин с опасным психотропом

  • 30 августа 2018, 10:24
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29 августа в 6:20 сотрудники милиции задержали ранее судимого гомельчанина и еще двух сельчан из Баштана.

У задержанных изъято 25,3 г порошка альфа-PVP. Как сообщает МВД, возбуждено уголовное дело.


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