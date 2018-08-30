Фотофакт: в Гомеле загорелся драмтеатр

  • 30 августа 2018, 00:55
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Сегодня ночью загорелось здание гомельского областного драматического театра. По сообщениям очевидцев, на месте происшествия скопилось больше десяти пожарных машин.


Сообщение о пожаре появилось в ВК-сообществе «ЧП Гомель».
Будет дополнено.


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Места: Гомель (23288)

Метки: Происшествия (12759), Главное (6238)

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