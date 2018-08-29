В гомельском дворе по ошибке спилили здоровую липу

Некоторое время назад в редакцию «Гомельских ведомостей» позвонил житель улицы Кожара. Анатолий Колос от имени жильцов дома № 4 просил помочь разобраться, по какой причине в их дворе неожиданно удалили абсолютно здоровую липу. Мужчина заметил, что до приезда экологов жильцы готовы сторожить спиленное дерево как улику.

На обращение отреагировали специалисты Гомельской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, выехали на место и изучили ситуацию.

— В ходе выяснения обстоятельств по данному обращению было установлено следующее, — прокомментировал начальник инспекции Александр Голубев. — На территории, прилегающей к дому № 4 по улице Кожара, дерево удалили по указанию мастера по благоустройству местного ЖЭУ. Как выяснилось, по этому адресу производилось удаление опасных объектов растительного мира, по которым имелись соответствующие заключения. Данное же дерево — липу мелколистную — удалили ошибочно. Без причины спиленное растение уже достигло в стволе 33 сантиметров.

Во время удаления опасных растений на руках у производителя не было разрешительных документов, то есть работники действовали по памяти — удаляли аварийные деревья и по ошибке захватили здоровую липу. Граждане это заметили, обратились в редакцию и инспекцию.

Специалисты Гомельской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды провели контрольные мероприятия для установления виновных лиц. Мастера, ответственную за работы на данном участке, привлекли к административной ответственности со штрафом в размере 122 рубля. Ущерб, нанесённый окружающей среде, оценили в 416 рублей. Данная сумма выставлена к оплате предприятию.