Милиция ищет драчуна, который напал на прохожего возле «Универмага»

  • 29 августа 2018, 15:59
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ОВД Центрального района устанавливает личность мужчины по факту причинения телесных повреждений.



В полдень 21 августа на остановке «Улица Рогачевская» со стороны универмага неизвестный напал на прохожего, сообщает УВД. Если вам знаете нападавшего или владеете иной информацией по происшествию, правоохранители просят сообщить по телефонам: 375293796023 или 102.


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