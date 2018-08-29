Мост через Сож на трассе М8 закрывают на ремонт. Объезд — через Гомель

  • 29 августа 2018, 12:58
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Как сообщили в РУП «Гомельавтодор», в связи с аварийным состоянием и началом ремонтных работ на мосту через реку Сож на километре 426,8 автомобильной дороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута) с 12.00 30 августа по данному сооружению закрывается движение всех транспортных средств. 

Объезд закрываемого участка автомобильной дороги предусмотрен через Гомель.


Напомним, с начала текущего года движение транспорта по мосту было частично ограничено.


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