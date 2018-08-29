За чертой бедности находится больше полумиллиона белорусов. Больше всего малообеспеченных семей в Гомельской области

В Беларуси за чертой бедности во втором квартале находилось 5,7% населения. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих людей были ниже бюджета прожиточного минимума, который с 1 августа увеличился почти до 214 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто чаще всего оказывается за чертой бедности.

Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

На конец июня население Беларуси составляло 9 миллионов 478,2 тысячи человек. Получается, что за чертой бедности находилось чуть больше 540 тысяч человек.

Среди семей уровень малообеспеченности в январе-июне составлял 4% (в предыдущем квартале — 4,1%). Чаще всего за чертой бедности оказываются семьи с несовершеннолетними детьми, среди которых 8,3% — малообеспеченные (кварталом ранее — 8,4%). Среди семей без детей этот показатель составляет 1,9%.

Выше всего уровень малообеспеченности среди семей Гомельской и Брестской областей — 5,6% и 5,5% соответственно. Ниже всего этот показатель в Минске — 1,1%.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета. В их числе — Шарковщинский, Миорский и Браславский районы.