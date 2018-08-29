Пассажир — в больницу, водитель — в колонию: 17-летний житель Гомельского района съехал в кювет на угнанном авто

Суд Гомельского района вынес приговор несовершеннолетнему, который, будучи пьяным, катался с друзьями на угнанной машине, пока не съехал в кювет. Один из пассажиров получил серьезные травмы.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 ноября прошлого года. Трое жителей Гомельского района — 17-летний Кирилл и его друзья Егор и Артем — решили погулять. Егор (именно он в итоге пострадал в ДТП) принес с собой самогон. Парни выпили, а чуть позже заметили на автостоянке недалеко от железнодорожной станции «Ипуть» припаркованный «Форд». Кто-то дернул за ручку двери — машина оказалась не заперта, были в авто и ключи. Отчего бы не прокатиться?

Молодые люди съездили на заправку и поехали кататься по району. Причем Егор и Кирилл постоянно сменяли друг друга за рулем. В какой-то момент за руль сел Кирилл. Пока дорога была гравийной, ехал медленно, но на асфальте дал себе волю — разогнался до 60 километров в час. Пассажиры веселились на заднем сидении, снимали видео на мобильный. Ремнями безопасности, конечно же, никто пристегнут не был.

Кирилл баловался, крутил руль в разные стороны (на суде потерпевший Егор отметит, что просил друга не лихачить). На улице Добрушской Гомеля 17-летний выпивший бесправник не справился с управлением и выехал на левую обочину. Затем машина врезалась в дерево и в столб и перевернулась. Водитель вылетел через боковое стекло, Артем, который сидел на заднем сидении за ним, ударился головой и на некоторое время потерял сознание. Егора выбросило сквозь открывшуюся дверь. Друзья нашли его на обочине без сознания и позвонили родителям, чтобы те забрали сына. Позже выяснилось, что он получил перелом ребра с повреждением легкого, а также тяжкие телесные — ссадины на кистях рук и щеках.

Как рассказала старший помощник прокурора области Татьяна Роднева, суд признал Кирилла виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Также он признан виновным в угоне. В качестве наказания ему назначено два года лишения свободы в воспитательной колонии с лишением права управлять транспортом на три года.

А что же друзья? Несовершеннолетний Артем был уверен, что авто принадлежит кому-то из его друзей. А потому не было оснований привлекать его к ответственности. А вот 23-летний Егор был приговорен за угон к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Он лишен права управлять транспортом на пять лет.