В последний летний день Госавтоинспекция проведет обработку дороги М-5 «Минск-Гомель»

В последний летний день, 31 августа, водителям следует быть предельно внимательными: ГАИ проведет массированную обработку автодороги М-5 «Минск — Гомель».

— Пристальное внимание нарядов будет направлено на работу по привлечению водителей, нарушающих правила обгона, маневрирования, превышающих скоростные режимы и управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

При обработке дорог будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД.