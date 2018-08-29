Невероятно, но факт: Бонстики возвращаются в «Евроопт»

Пятый сезон Бонстиков, который стартовал 27 августа в магазинах торговой сети «Евроопт», стал возможным только благодаря многочисленным просьбам белорусских детей и их родителей. Новая коллекция Бонстиков станет действительно уникальной: все 24 героя — это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Акция продлится до 23 сентября.





По традиции, каждое появление Бонстиков — это настоящий праздник для всех детей, а также масса интересных и полезных сюрпризов. На этот раз белорусские Бонстики прибыли для того, чтобы познакомить страну с мифами и легендами, которые когда-то были придуманы нашими предками. У каждого из 24 героев — своя роль и миссия.









Главная цель новой коллекции — заинтересовать маленьких поклонников историей и легендами родной Беларуси. Также Бонстики будут прививать детям те привычки и правила жизни, которые помогут им в учебе, дома, в отношениях с родителями и друзьями. Ну и, конечно, подарят массу незабываемых впечатлений.

— Бонстики давно стали настоящими кумирами белорусских детей, и с каждой новой акцией мы старались приобщать их к полезным знаниям. Новые, белорусские, Бонстики — это наше стремление заинтересовать детей национальной культурой, народным эпосом, дать ценную информацию, которую самостоятельно найти было бы затруднительно. Чтобы проект был максимально интересным и доступным для детской аудитории, в компании было принято решение реализовать его сразу на двух языках: русском и белорусском. Мы искренне надеемся, что наша новая акция позволит детям в увлекательной форме узнать историю родной страны и окунуться в многогранный мир белорусского языка и культуры, — отметили в торговой сети «Евроопт».

У каждого из 24 персонажей будет и своя история, которая уходит корнями в далекое прошлое Беларуси. При подготовке нового сезона акции торговая сеть «Евроопт» тесно взаимодействовала с сотрудниками Национальной академии наук Беларуси.













— Новая акция «Евроопт» для детей полезна тем, что она в игровой форме, очень интересной и увлекательной, знакомит ребят с культурой своего народа, своей родины. Акция опирается на древнейшие традиции белорусского народа, которые поданы в современной, понятной для детей форме. В свою очередь мы были рады помочь с разработкой концепции Бонстиков и подготовкой информационных материалов, так как уверены — свою мифологию надо знать, любить и уважать. Это важно для каждого из нас и для государства в целом, — подчеркнул кандидат социологических наук, доцент, сотрудник Национальной академии наук Беларуси Геннадий Коршунов.

Узнать достоверную и подробную историю появления новых Бонстиков можно в специальном видеосюжете, который герои подготовили к старту проекта:

Чтобы коллекционирование было еще более интересным и приятным, «Евроопт» разработал четыре вида специальных альбомов. На обложках трех из них будут изображены ключевые герои пятого сезона — Жиж, Вужалка и Злыдень. А четвертый альбом — особенный, в виде карты Беларуси, будет выпущен лимитированным тиражом. Внутри этого альбома маленькие коллекционеры найдут эксклюзивную игру и призму-вкладыш, которая с помощью специального мобильного приложения сможет оживить любого Бонстика.





Кроме того, для всех поклонников белорусских Бонстиков торговая сеть «Евроопт» выпустила уникальную «живую» книгу — «Герои мифов и легенд Беларуси». Это книга с дополненной реальностью, герои которой оживут с помощью специального мобильного приложения Bonsticks 3D. Книга станет настоящей культурной инновацией, поскольку в ней собраны 50 ключевых героев белорусской мифологии. Она расскажет историю каждого из героев и покажет места их обитания на карте Беларуси. Уникальную книгу можно будет приобрести только в магазинах «Евроопт» форматов Hyper, Super, Market, а также в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Разработчики книги рекомендуют не откладывать покупку, поскольку тираж издания ограничен.





Также в дополнение к самим фигуркам Бонстиков создатели акции разработали и множество товаров с изображением новых героев: одежду, обувь, канцелярские принадлежности, средства гигиены. Особенно маленьких друзей Бонстиков могут заинтересовать раскраски с наклейками, паззлы, футболки с веселыми надписями, космические ручки, фломастеры и многое другое.

Бонстики продолжат радовать своих поклонников интересными и полезными видеороликами в интернете, а также увлекательными программами на телевидении. Так, уже 1 сентября в 9:30 утра на телеканале ОНТ стартует первое в нашей стране детское реалити-шоу «Бонстик-квест по Беларуси». В каждом выпуске участникам предстоит проходить сложный и даже опасный маршрут, выполнять непростые задания и преодолевать препятствия. А все для того, чтобы разгадать послание из космоса и собрать секретный паззл. Кстати, главными героями реалити-шоу станут любимцы всех детей Беларуси — Бонстики. Смотрите реалити-шоу «Бонстик-квест по Беларуси» в эфире телеканала ОНТ каждую субботу в 9:30 утра. Также программу можно увидеть в аккаунтах «Е-kids» в социальных сетях, где традиционно будут появляться все новости о Бонстиках, конкурсы и викторины.

К старту новой акции Бонстики приготовили целый альбом фирменных песен #бонмузон — это сборник треков, где герои коллекции в необычной игровой форме учат детей безопасности на дороге, правильному поведению рядом с водоемами, аккуратному обращению с огнем, активному образу жизни, ответственному пользованию гаджетами. Кроме того, Бонстики записали новую фирменную песню, на которую сняли веселый клип-знакомство с каждым героем. Слушать и подпевать можно по ссылке:

И самое главное: собрать белорусскую коллекцию Бонстиков можно только до 23 сентября. Получить одну игрушку в подарок можно за каждые 15 рублей в чеке (без учета алкогольной и табачной продукции) при покупках во всех магазинах «Евроопт», а также в магазинах «Бруснiчка» и онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Как и прежде, дополнительные Бонстики будут выдаваться за покупку бон-товаров.

Все свежие новости про Бонстиков доступны в официальных сообществах «E-kids» в социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук и на YouTube-канале, а также на сайте www.bonsticks.by.