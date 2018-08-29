В Гомеле бесправница потеряла сознание, врезалась в «Мазду» и съехала в кювет, она в больнице

  • 29 августа 2018, 10:17
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Вчера днем на Объездной в аварию угодила девушка за рулем «Опеля».

Она ехала в левой полосе в направлении Химзаводской, когда потеряла сознание. Этот факт не мог не повлиять на дорожное движение: Opel врезался в Mazda, который ехал по правой полосе, и съехал в кювет, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Выяснилось, что у 26-летней девушки не было прав. Она получила травмы и госпитализирована.


gomel.today
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