В Гомеле бесправница потеряла сознание, врезалась в «Мазду» и съехала в кювет, она в больнице

Вчера днем на Объездной в аварию угодила девушка за рулем «Опеля».

Она ехала в левой полосе в направлении Химзаводской, когда потеряла сознание. Этот факт не мог не повлиять на дорожное движение: Opel врезался в Mazda, который ехал по правой полосе, и съехал в кювет, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Выяснилось, что у 26-летней девушки не было прав. Она получила травмы и госпитализирована.