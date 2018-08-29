Вывезла не менее пяти женщин в Афины. Уроженке Гомельщины вынесли приговор за вовлечение в занятие проституцией

Суд Октябрьского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении уроженки Гомельской области за вовлечение в занятие проституцией и покушение на организацию и использование занятия проституцией, сообщили БелТА в пресс-службе Минского городского суда.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Обвиняемой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 70 БВ (Br1715), с конфискацией имущества.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

По информации следователей, женщина поставляла живой товар из Беларуси в Грецию для оказания интимных услуг. Уроженку Гомельской области задержали, когда она пыталась вывезти за границу двух девушек. Установлено, что в соучастии с другими лицами она вывезла не менее пяти женщин для занятия проституцией в Афинах.