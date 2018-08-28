С 29 августа автобусный маршрут №31 изменит схему движения

  • 28 августа 2018, 18:23
  • 2466
  • 0


Как сообщили в Гомельском горисполкоме, в целях улучшения обслуживания населения пассажирскими перевозками, изменяется схема работы автобусного маршрута № 31.

С 29 августа будет организовано движение автобусного маршрута № 31 «РАУП «Гомельское ПО „Кристалл“ — д. Головинцы» по измененной схеме. Теперь он повезёт пассажиров с конечного остановочного пункта "РАУП «Гомельское ПО «Кристалл» по улицам Ильича, Фрунзе, Луначарского, Добрушская до конечного остановочного пункта «д. Головинцы» в прямом и обратном направлениях.


Леонид Сергеев, Гомельские ведомости
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (23278)

Метки: Общество (31195)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое