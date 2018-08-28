С 29 августа автобусный маршрут №31 изменит схему движения
- 28 августа 2018, 18:23
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Леонид Сергеев, Гомельские ведомости
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