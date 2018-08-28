Жительницу Гомельщины приговорили к полутора годам колонии за обман в соцсети

Злоумышленница с сентября по декабрь 2016 года завладела у жительницы Кобрина суммой в размере 1 114 рублей, у жителя Гродно — 50 рублей.

Суд Кобринского района приговорил 26-летнюю жительницу Гомельщины к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С нее взыскан ущерб, причиненный преступлением. Фигурантка уголовного дела посчитала приговор суровым и обжаловала его. 28 августа судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, приговор районного суда — без изменения, сообщает БелаПАН.

На созданных под вымышленными именами страницах в социальной сети «ВКонтакте» женщина разместила объявления, что может предоставить заем под небольшие проценты, на самом деле не имея такой возможности. В ходе переписки она убеждала в необходимости перечисления на ее банковскую карточку денежных средств для получения кредита. В частности, на оплату госпошлины за снятие денег в банке. Не получив кредиты, потерпевшие обратились в милицию. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее женщину семь раз судили за аналогичные преступления.