Запрет на посещение лесов снят во всех районах Гомельской области

  • 28 августа 2018, 17:11
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Как рассказали в Гомельском опытном лесхозе, снятие запрета связано со снижением класса пожарной опасности в лесном фонде.

Запрет установлен только в Любанском, Стародорожском, Борисовском, Березовском и Ивацевичском районах.

Напомним, на период действия ограничений гражданам нельзя находиться в лесном фонде даже для прогулок и отдыха на природе, запрещается въезд транспорта, за исключением служебного.

Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями до 25 базовых величин.


Ирина Александрова, Гомельские ведомости
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