Недалеко от Гомеля задержали молодых людей с рюкзаком, в котором находились свежесорванные листья конопли

Сотрудниками отряда милиции особого назначения УВД Гомельского облисполкома в ходе проведения мероприятий по охране общественного порядка на участке местности, расположенном у автодороги «г.Гомель-д.Осовцы» недалеко от областного центра была замечена группа из трех человек.

При виде сотрудников милиции они ускорили шаг, однако поняли, что на них обратили внимание. Один из них, житель Гомеля 1993 г.р., решил избавиться от рюкзака и бросил его на обочину, после чего попытался убежать, однако был задержан сотрудниками ОМОНа. Двое его попутчиков также были задержаны. Ими оказались жители Гомеля 1987 и 1988 годов рождения.

Впоследствии на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Гомельского РОВД, а также сотрудники группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми отдела внутренних дел.





В ходе осмотра участка местности, расположенного у автодороги «г.Гомель-д.Осовцы» на расстоянии 680 метров от ул. Медицинской, г. Гомеля в сторону д. Осовцы, Гомельского района был обнаружен и изъят рюкзак черно-серого цвета с листьями растений конопли.





Следственным комитетом в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемым грозит наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Вместе с тем, сотрудниками подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома и Гомельского РОВД проводятся проверочные мероприятия на установление причастности данных граждан к другим преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.