В Еремино столкнулись микроавтобус и легковушка, один из водителей в больнице

Вчера вечером в Гомельском районе не удалось избежать столкновения 40-летнему водителю микроавтобуса: он не убедился в безопасности своего маневра и врезался в легковушку.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что Volkswagen Crafter ехал по Еремино в направлении д.Красное, когда произошла авария. 48-летний водитель Opel Astra ехал во встречном направлении, когда с ним столкнулся микроавтобус.

В результате ДТП водитель за рулем легковушки получил травмы и госпитализирован.







