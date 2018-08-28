В Еремино столкнулись микроавтобус и легковушка, один из водителей в больнице

  • 28 августа 2018, 14:05
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Вчера вечером в Гомельском районе не удалось избежать столкновения 40-летнему водителю микроавтобуса: он не убедился в безопасности своего маневра и врезался в легковушку.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что Volkswagen Crafter ехал по Еремино в направлении д.Красное, когда произошла авария. 48-летний водитель Opel Astra ехал во встречном направлении, когда с ним столкнулся микроавтобус.

В результате ДТП водитель за рулем легковушки получил травмы и госпитализирован.




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Места: Еремино (42)

Метки: Авто (5706), Происшествия (12743)

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