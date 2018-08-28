На Богдана Хмельницкого пешеход, переходивший дорогу в неустановленном месте, попал под колеса «Жигулей»

  • 28 августа 2018, 13:44
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27 августа водитель за рулем «ВАЗ 2105» в 20:50 сбил 50-летнего мужчину.

ДТП случилось на улице Хмельницкого в районе 80-го дома. Пешеход, угодивший под колеса «легковушки», переходил дорогу в неустановленном месте. Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, с травмами его доставили в «БСМП» и после оказания помощи отпустили домой.


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