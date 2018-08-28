Как 0.08 превращается в 999. Гомельчанин рассказал, как сходил на флюорографию с дозиметром в кармане — видео

То, что при флюорографии на пациента обрушивается высокая доза облучения, ни для кого не секрет. Однако каковы реальные цифры? Эти вопросом задался гомельчанин и отправился в поликлинику, прихватив с собой дозиметр.

Виталий воспользовался дозиметром «Радэкс RD-1706», который измеряет как мощность Гамма-фона, так и рентгеновского излучения.

К разочарованию нашего читателя, точные цифры выяснить так и не удалось — дозиметр зашкалил на максимально возможном для него значении. Однако и этого оказалось предостаточно, чтобы сделать выводы.

Стоило лишь рентгеновскому аппарату заработать, как цифры с 0.08 мгновенно превратились в 999 мкЗв/ч. Учитывая, что нормой считается до 0.20 мкЗв/ч, то превышение составило как минимум 5 тысяч раз.

— При такой мощности рентгеновского излучения я примерно за одну секунду получил такую дозу, какую получаю от окружающего пространства за как минимум 5 тысяч секунд, — рассуждает Виталий. — А сколько бы показал дозиметр, если бы не зашкалил? Этот вопрос остался загадкой.

К счастью, делать флюорографию здоровому человеку нужно один раз в год, Тем не менее, не стоит пренебрегать советами врачей и после процедуры обязательно выпить молока и съесть грецких орехов.