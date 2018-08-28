В деревне Зябровке стартует фестиваль фильмов под открытым небом «Кінавёска»

  • 28 августа 2018, 11:17
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Открытие фестиваля состоится 2 сентября в 18:00 на площадке возле дома культуры.

Помимо кинопросмотра, гостей фестиваля ждет живая музыка от гомельских групп, огненное и пиротехническое шоу и многое другое.

Организаторы планируют показывать фильмы под открытым небом каждые выходные сентября. Вход свободный.


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Места: Гомель (23275), Зябровка (38)

Метки: Афиша (1973)

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