Гомельчан приглашают присоединиться к благотворительной акции «Новая жизнь в обмен на крышечки»

Каждый день мы выкидываем крышки от пластиковых бутылок из-под воды, детского питания, бытовой химии. Казалось бы, очевидный мусор легко превратить в деньги, которые помогут изменить жизнь. Благотворительная акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» активно проходит в Беларуси, в том числе и в Гомеле.

В подземных переходах, около торговых центров, в социальных сетях нас часто просят пожертвовать денег на операцию, переезд, лечение. Даже самые душещипательные истории, рассказанные с мольбой в глазах, уже не вызывают мгновенного желания броситься на помощь. И дело тут не только в сотне аферистов, пытающихся за ваш счёт купить водку или новую дачу. Количество аккаунтов в социальных сетях, посвящённых сбору денег на лечение детей, давно перевалило за тысячу. Им нужны коляски, реабилитация, аппараты для дыхания и много чего ещё. Вместе с тем за год на белорусские свалки попадает около 4000 тонн пластиковых крышек. По словам организаторов проекта, если их сдать на переработку, можно получить в эквиваленте не менее 800 тысяч долларов.

Каждый желающий может сегодня присоединиться к доброму делу, начав собирать пластиковые крышечки для спасения жизней. Деньги, полученные за переработку вторсырья на предприятии в Минске, идут на реабилитацию больных детей, покупку оборудования и медицинских препаратов для людей, которые в этом нуждаются.

Проект получил распространение уже по всей стране, во многих городах Беларуси волонтёры устанавливают специальные контейнеры для сбора крышечек, проводятся акции в школах. Но чтобы всё это продуктивно заработало, нужно участие каждого. Схема простая: положил крышку в контейнер — спас ребёнка.

В Гомеле их можно принести в Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей (улица Юбилейная, 8), Центр инклюзивной культуры ГЦК (улица Юбилейная, 48), Медицинский центр «Детский доктор» (проспект Октября, 27), Гомельскую областную научно-техническую библиотеку (улица Ленина, 3, каб. 204), арт-пространство «КОВЧЕГ» (пр. Победы, 2а), магазин «Супермаркет «Аркада» (улица Кирова, 90а).

Но есть нюанс: на внутренней стороне крышек должна быть нанесена маркировка — треугольник из стрелок и следующие обозначения: 02 (HDPE, или PE HD), 04 (LDPE, или PEBD), 05 (PP).