День знаний со слезами на глазах: почему так подорожали школьные товары?

Приближается начало нового учебного года, и для многих родителей это период отчаянного поиска средств на сборы своего ребенка в школу.

Дети в школу собирались

Не секрет, что собрать сегодня ученика даже младших классов стоит денег. И — немалых. При этом стоимость школьных товаров растет.

Год назад СН проводил мониторинг ситуации. В августе 2017 года стоимость минимального набора для первоклассника равнялась 380-400 рублей. С добавлением повседневной обуви — порядка 450-470 рублей. Попробуем определить, сколько учебные товары потребуют родительских денег сегодня?

Возьмем стоимость сбора ученицы начальных классов. Итак, что необходимо сегодня к 1 сентября?

Во-первых, комплект школьной формы. Он сегодня составляет далеко не один предмет туалета. Платье от не самого дорогого производителя «Калинка» стоит 46 рублей. Будем считать это средней ценой. Можно найти «бренды» и дешевле, но вот школьный гардероб от «Панды Кинд» обойдется значительно дороже — детские платьишки по 70 рублей и так далее. Школьная блузка стоит 29 рублей, сарафан — 32 рубля, штаны — 30-40 рублей. Да-да, примерно такой «богатый» гардероб давно уже рекомендован ученицам начальных классов — вместо некогда хрестоматийного коричневого платья и двух передников — черного и белого, «парадного». Еще необходима водолазка — 20 рублей, а их нужно на смену 3-4 штуки. Детские колготки от «Конте» — около 6-7 рублей.





Пойдем далее — спортивная форма обойдется в 40-50 рублей. Кроссовки, например, в магазине «Буслик» — 50-60 рублей. Есть и более дорогие варианты. Детские туфли — 70 рублей.

Естественно, ученикам нужны карандаши и тетради. Ну, это копейки — скажет кто-то. И напрасно. Ныне канцелярия тоже стоит денег.

Тетрадка 12 листов — 57 копеек (в свое время — 2 копейки).

Ученику начальных классов необходимо до 10 тетрадок «в клеточку», 10 — в линеечку «по русскому», и 10 — по белорусскому языку.

Ручки стоят от 69 копеек до 3 рублей.

Набор цветных карандашей — 10 рублей.

Пластилин — 2-3 рубля.

Комплект фломастеров — 7-10 рублей.

Цветная бумага, картон — 1-2 рубля.

Краски — 10 рублей.

Блок для рисования — 2 рубля.

Пенал — 10-20 рублей.

Папка для тетрадей — 5 рублей, папка для трудов — до 8-10 рублей.

А еще необходимо приобрести обложки для тетрадей и учебников и разную другую мелочь. Стоимость учебников, которые реализуются через отделы образования с различными скидками, мы в данном случае учитывать не будем.

А рюкзак, в который необходимо все это сложить, стоит до 100 рублей.















Итого, суммируем — собрать ученика младшего класса в Гомеле к 1 сентября 2018 года может стоить до 550-628 рублей и более. Стоимость для ученика старших классов будет значительно больше, и может доходить до 800-900 рублей. Все эти показатели значительно превосходят размеры реальной средней зарплаты в Гомеле.

В чем причина такой дороговизны? Тенденция, на наш взгляд, простая — детские товары, особенно школьные, являются тем необходимым ассортиментом, избежать приобретения которого практически невозможно. Отсюда — и уровень цен.

Бюджетные варианты для дорогой школы

Естественно, что большинство гомельчан не могут или не хотят выкладывать такие крупные суммы и стремятся тем или иным образом облегчить ситуацию. Что тут можно предпринять?

Первое. Самый популярный вариант — приобрести детские вещи на интернет-площадке «Куфар» и так далее. Действительно, покупая иногда совершенно новые товары, здесь можно сэкономить до 50-70 процентов. Но это — если вашим продавцом является обычный пользователь. Сейчас такого рода некоммерческими площадками все чаще пытаются пользоваться индивидуальные предприниматели и даже — магазины. Возможно, в будущем такая тенденция усилиться. Другие варианты — менее эффективные, но тоже могут принести некоторое послабление семейному бюджету.

Второе — можно следить за акциями, которые проводят на школьные товары те или иные магазины или торговые сети.

Третье — закупать необходимое у крупных интернет-поставщиков.

Четвертое — пользоваться рассрочкой по соответствующим корпоративным карточкам.

Пятое — сбор школьных принадлежностей можно начинать заранее, например, с первых дней лета — для равномерного распределения финансовой нагрузки на семью.

Пятое — многие практикуют поездки за детскими товарами в соседние Украину или Россию, в магазины «фикс прайс».

Еще существуют такие традиционные практики, как помощь дедушек и бабушек, скидывающихся внучатам на карандаши и тетради. Еще семьи друзей и знакомых передают друг другу поношенные вещи — от старших к младшим. Иногда проходят благотворительные акции для помощи сиротам и многодетным семьям. Нередко родителям приходиться брать кредиты — только для того, что бы собрать детей в школу. Реклама услуг от различных заемщиков денег «на школу» все чаще красуются на досках объявлений.





В самом тяжелом, порой отчаянном положении тут находятся матери-одиночки. Не нужно забывать также, что ребенок, пришедший в школу без должного набора товаров, рискует не просто подвергнуться порицанию администрации или насмешкам одноклассников. Результатом существенной недостачи в его гардеробе или портфеле теоретически может стать и печально знаменитый СОП.

Еще одним вариантом, который способен самым кардинальным образом облегчить существующую проблему, является кооперация. Ныне это слово изрядно девальвировалось и ассоциируется, как правило, с пользовавшимися дурной славой «кооперативами» 90-х, либо с некими предельно бюрократическими структурами времен «застоя». Причем в наше время эти «Коопсоюзы» с разным успехом трансформировались в коммерческие организации.

На самом деле кооперация — это сотрудничество. Идея потребительской кооперации — предельно проста и взаимовыгодна. Группа доверяющих друг другу людей сбрасываются деньгами и закупают товар для себя — по оптовой цене. Как говориться, дешево и сердито. Возможности современного интернета в разы облегчают тут координацию и взаимодействие. Несколько лет назад в сети развивались подобные инициативы — волонтеры предлагали свои услуги по доставке товаров почти по закупочной цене. Но, как говорят, такого рода деятельность стала пресекаться под предлогом «незаконного предпринимательства».

Сегодня стихийная «потребкооперация» в рамках 2-3 семей практикуется, например, в случаях поездки знакомых на «фикс прайс» или рынки Чернигова. При этом действующее законодательство предусматривает возможности для создания полноценного движения потребительской кооперации. По крайней мере, теоретически.

Очень важным моментом в кооперации для предотвращения всяческих негативных эксцессов является ее подлинная прозрачность и самоуправление.