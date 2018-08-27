Гомельчанину отказали в обучении ребенка по-белорусски — видео

Гомельчанин Сергей Мокренко с ноября прошлого года пытается добиться для своей шестилетней дочери Саши возможности учиться по-белорусски в школе, наряду с теми, кто хочет учиться по-русски. То есть не ехать через весь город в концентрационный пункт белорусскоязычного обучения — единственный класс на полумиллионный город, который чиновники от образования создали при 36-й гимназии, а ходить в 5-ю школу, которая закреплена за микрорайоном, где живет семья Мокренко.

В июле на приеме у начальницы Управления образования Гомельского горисполкома Людмилы Крилистенко Сергею пообещали, что класс с белорусским языком обучения создадут в пятой школе. Правда при условии, что наберется «полноценный класс». Но на очередной встрече за неделю до окончания приема документов в первые классы чиновница сообщила, небезразличному к белорусскому, отцу, что его заявление на обучение по-белорусски в 5-й школе — одно, а чиновники создадут класс только при наличии 15 учеников. Именно такое количество в городском управлении образования считают «полноценным классом». Пока же единственный путь для обучения Саши Мокренко на родном языке — ехать за 7 километров в 36-ю гимназию. Сергей делится своими соображениями по поводу равенства в реализации права на выбор языка получения образования и воспитания, закрепленного в белорусской Конституции, между теми, кто выбирает русский язык и теми, кто не хочет предавать национальный — белорусский.