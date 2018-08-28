Интернет и ТВ для дома от velcom со скидкой 75%

Смотреть любимые передачи и видеоролики выгоднее с velcom: подключитесь на любой тарифный план для домашнего интернета до 31 августа со скидкой в 75% до конца года! Вдобавок вы получите пакет цифрового телевидения VOKA ТВ с более чем 120 каналами (в том числе в формате HD), Wi-Fi-роутер и до 3-х ТВ-приставок.

Компания velcom предлагает различные тарифные планы с фиксированным интернетом для дома на выбранной скорости от 20 до 100 Мбит/с: «Домашний 20», «Домашний 40», «Домашний 60», «Домашний 80» и «Домашний 100». К примеру, самый популярный тарифный план «Домашний 40» обойдется вам всего в 7,13 рублей в месяц до конца года с учетом скидки.

ТВ-пакет порадует отличной возможностью выбора интересных каналов: мировые новости, лучшие кинофильмы, научно-популярное и документальное кино, музыкальные клипы и реалити-шоу — словом, есть что посмотреть каждому члену семьи. Выбирайте самое интересное, смотрите и хорошо проводите время!

Для получения подробной информации о тарифных планах и акционном предложении оставьте заявку на сайте оператора internet.velcom.by либо по телефону 150. Акция действует до 31 августа 2018 года при заключении нового договора.