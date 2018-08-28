Интернет и ТВ для дома от velcom со скидкой 75%

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- 28 августа 2018, 09:00
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Ночью в Гомеле столкнулись мотоцикл и Skoda, мотоциклист погиб — фото, видео
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