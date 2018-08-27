«Некоторые угрожают расправой, другие просто показывают средний палец». Гомельский водитель — о хамстве на дорогах

Ремонт дороги всегда влечет за собой пробки и недовольство водителей. Однако не все автолюбители в силах достойно показать себя в тот момент, когда путь домой увеличивается на лишних 30 минут.

Этой проблемой обеспокоился читатель Василий. Он рассказал о ситуации на мосте, который соединяет 5-ый и Новобелицкий районы, и поделился негативным опытом общения с другими водителями.

В данный момент на мосту идет ремонт: из четырех полос осталось только две. Все бы ничего, однако в час пик количество машин зашкаливает, в обе стороны собираются пробки и порой достигают километра. Такое положение дел не может положительно сказываться и на настроении водителей, отсюда и неуважение к остальным людям.

— Адекватные люди, которые ездят здесь постоянно, знают, что будет пробка, поэтому заранее занимают левый ряд и сбавляют скорость до черепашьей. Но почему-то находятся и такие, кто продолжает и дальше ехать в правом ряду и только перед самим сужением в одну полосу начинает щемиться в левый ряд, — рассказывает Василий.

В один из дней Василий решил взять на себя роль «учителя» и, отыскав союзника в числе застрявших в пробке, начал свою «операцию»: он просто занял правый ряд на уровне с той машиной, которая ехала перед ним в левом, и равномерно ехал с ней весь участок дороги.

Вот тут-то гомельские водители, спешащие домой и не планирующие тратить время на пробки, показали себя во всей красе.

— Некоторые угрожали расправой, другие просто выбегали покричать нецензурно и ехали дальше. Были такие, кто и сигналил, и обгонял по обочине, и даже ехали по разделительной зеленой зоне, и по «встречке», при этом крича из окон оскорбления и показывая средний палец, тем самым демонстрируя свою культуру и уровень интеллекта, который стремиться со скоростью света к нулю.

Ремонт — ремонтом, однако уважать друг друга на дорогах лишним никогда не будет. Василий надеется, что другие водители, которые ежедневно курсируют по этому же маршруту, не останутся равнодушными к происходящему и тоже будут противодействовать хамству.

— Всем спасибо, ни гвоздя, ни жезла и всегда ровных дорог! — завершил свою воодушевленную речь читатель.