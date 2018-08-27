«Проще ежегодно новую резину покупать вместо уплаты дорожного налога». Читатель жалуется на некачественный ремонт дороги в Гомельском районе — фото

  • 27 августа 2018, 14:07
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Не утихает неудовольство белорусских водителей состоянием некоторых участков асфальтового покрытия, несмотря на существующий налог на дороги.

Читатель СН рассказал нам о пробитом колесе в Янтарном, где недавно прошел плановый ремонт дорожного покрытия. По словам недовольного водителя, год назад такое же происшествие случилось в Еремино.


«Проще ежегодно новую резину покупать вместо уплаты дорожного налога», — сетует читатель.



gomel.today
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Места: Гомель (23268)

Метки: Авто (5700), Происшествия (12733)

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