Мимими. В Гомеле сотрудники МЧС спасали котов

  • 27 августа 2018, 13:24
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В субботу несколько котов попали в беду. Но муки их не были долгими — к ним на помощь прибыли спасатели.

Примерно 11 часов на Иногородней кот умудрился засунуть лапу в радиатор отопления, а спустя всего 21 минуту (!) в беде оказался кот в доме по Советской — его лапа застряла с оконной раме.

В обоих случаях спасатели помогли домашним любимцам выбраться из западни и вернули их в надежные руки хозяев.



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