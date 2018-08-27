Счастливое лето. Подборка свадебных фото из инстаграма «Сильных новостей» и тема следующего флешмоба

Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба... Лето — это самая счастливая пора. За три месяца количество новых семейных пар увеличивается в несколько раз, а свадебные снимки радуют не только самих молодоженов, но и гостей.

Яркие и необычные свадебные фото на прошлой неделе размещали гомельчанев своих инстаграм аккаунтах. Предлагаем вспомнить самые яркие моменты торжества и поздравить всех, кто в этом году создал свою семью!

А тема этой недели — ЛЕТО! Давайте вспомним, как прошло ваше лето 2018 года! В последние дни лета предлагаем вам размещать самые яркие и веселые моменты жарких деньков. Отдыхали на море, все лето провели на даче, собирали ягоды и фрукты, отправились в незабываемое путешествие или загорали на речке? Отлично! Расскажите о своих летних приключениях всем!

Напоминаем условия флешмоба.

1. Разместителетнее фото в своем инстаграме. Расскажите, как вы провели три жарких месяца.

2. Добавьте #GomelTodaySummer и отметьте на фото @gomeltoday.

3. Ждите, когда в конце недели ваше фото появится в наших социальных сетях.

Фото, которые будут присланы в директgomeltoday — не участвуют

Веселого вам лета и ярких снимков!