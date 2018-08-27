Фотофакт: в Гомельском районе столкнулись Opel и фура, пасcажирка легковушки госпитализирована

  • 27 августа 2018, 11:28
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В минувшую пятницу в Гомельском районе на автодороге «Рудня Прибытковская — Глыбоцкое» произошла авария: столкнулись фура и Opel.

68-летний водитель на Opel ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество фуре, двигавшейся по главной. Избежать столкновения не удалось, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

В результате аварии пассажирка легковушки получила травмы и госпитализирована.



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Места: Гомель (23268)

Метки: Авто (5700), Происшествия (12733)

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