Метеорит, сгущёнка и дворец: районы Гомельщины выбирают собственные бренды

Метеорит, сгущёнка, дворцово-парковый ансамбль и ещё десятки известных мест, обрядов, традиций и памятников природы — районы Гомельской области к Году малой родины выбирают собственные бренды. Образы и символы будут работать на узнаваемость региона и его туристическую привлекательность. К выбору символики привлекли и местных жителей, которые уже предложили массу интересных идей.

Одна из летописей точно описывает метеоритный дождь в Гомельской области. В Беларуси это происходило пять раз в разных регионах, но самый большой метеорит оставил след именно в Брагинской районе. Сегодня метеорит не только предмет научных исследований, но и победитель в номинации «Бренд района». В конкурентах были церковная дарохранительница ручной работы и народный кукольный театр. Местные жители проголосовали за камень.

Алеся Довгулявец, директор Брагинского исторического музея: «Это уникальный метеорит, так как относится к редким видам железокаменных метеоритов — палласитам».

Официальный бренд Хойникского района — кондитерские грибки. Такие делают только на этом хлебозаводе. С 1974 года — уникальная рецептура местных пекарей. Сладость оставила позади популярный в районе древний обряд проводов русалки.

Тамара Саханькова, председатель правления райпо Хойникского районного: «Нет никаких вредных пищевых добавок, вся продукция натуральная, это ручной труд. Вся теплота души кондитера вкладывается в данное изделие».

В самом Гомеле с победителем брендового ряда определились сразу. Им стал дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей.

Долго не думали и в Рогачеве. Сгущёнка — лидер по узнаваемости не только в Беларуси, но и далеко за пределами страны. В населённых пунктах поменьше пришлось немного поломать головы. Оказалось, что удивительного в глубинке не меньше. Известные достопримечательности, уникальные обряды, старинные традиции и памятники природы — теперь у каждого района есть своя изюминка, которую можно показать миру.

Дмитрий Томко, главный специалист отдела идеологической работы Брагинского райисполкома: «В последнее время очень много иностранных делегаций, и мы постоянно им вручаем наши сувениры».

В регионе понимают, что выбрать бренд — это еще не успех. Нужно сделать так, чтобы он работал на имидж и туристическую привлекательность — появлялся на фестивалях, выставках, обрастал сувенирной продукцией. Хорошие примеры уже появились.