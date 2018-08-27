Последние летние дни с жарой и грозами. Погода в Гомеле на неделю

Последняя летняя неделя будет полна неожиданностей: то +30°С на градуснике, то грозы.

Понедельник будет жарким и солнечным, но уже во вторник столбик термометра резко рванет вниз. В течение всей последующей недели температура будет стабильной — около +22°С.

Однако без дождей никуда — во вторник вечером синоптики прогнозируют грозу, которая успокоится лишь к утру четверга.

Зато в последний летний день лужи наконец-то высохнут: метеорологи обещают до +25°С.