Город для машин. Почему в Гомеле тяжело дышать

По данным Белстата в 2017 году количество суток с превышением установленной максимально разовой предельно допустимой концентрации оксида углерода составило 40. То есть превышение максимально допустимой нормы фиксировалось в среднем каждый девятый день на протяжении прошлого года.

По сравнению с 2016 годом количество дней с превышением нормы увеличилось на пять. А до этого статистические данные по данному показателю в Гомеле не собирались.

Ни в каком другом крупном городе Беларуси не отмечается столь удручающая ситуация. В Минске превышение установленной максимально разовой предельно допустимой концентрации оксида углерода было зафиксировано лишь трижды. Еще один факт был зафиксирован в Полоцке. И все...

Оксид углерода образуется при горении углерода или соединений на его основе (например, бензина) в условиях недостатка кислорода. Основным антропогенным источником CO в настоящее время служат выхлопные газы автомобилей.

Образующийся при этом монооксид углерода, вследствие своей ядовитости, вызывает физиологические расстройства («угар») и даже смерть, отсюда и одно из названий — «угарный газ». При хронических отравлениях появляются головная боль, бессонница, возникает эмоциональная неустойчивость, ухудшаются внимание и память. Возможны органические поражения нервной системы, сосудистые спазмы.

Удручающую ситуацию с концентрацией угарных газов в Гомеле можно связать с активной вырубкой зеленых насаждений, наблюдаемую в Гомеле в последние годы. На данный факт обратил внимание даже президент Беларуси Александр Лукашенко.

Напомним, что в Гомеле приступают к разработке схемы озеленённых территорий общего пользования. Схема будет разрабатываться из расчёта 41% озеленённости. При изменении процента в меньшую сторону власть будет обязана принимать меры по увеличению площади зелёных насаждений.