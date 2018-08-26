Хотел попугать. Стало известно, почему мужчина набросился с топором на гостью в Гомельском районе

В среду днем в поселке Пионер Гомельского района 46-летний мужчина набросился с топором на 52-летнюю гомельчанку. Удар пришелся по голове, но женщине действительно повезло: были рассечены только мягкие ткани, поэтому от госпитализации потерпевшая отказалась.

Женщину выселили из общежития, идти ей было некуда, а мужчина согласился приютить ее в своем доме. Однако жить под одной крышей оказалось непросто: в разгар очередного конфликта хозяин показал засидевшейся гостье на дверь и даже пригрозил, не уйдешь, мол, убью. Но женщина не собиралась никуда идти. Более того, она положила голову на стол и сказала: «Хочешь убивать — убивай», сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина столкнул гостью со стула, схватился за топор и нанес удар. Тут же мужчина позвонил в милицию с сообщением, что убил жену. Но, к счастью, убийства не произошло. После ЧП женщина самостоятельно вызвала скорую, медики рану продезинфицировали, перебинтовали, однако серьезных травм не обнаружили — гомельчанка отказалась от госпитализации.

Подозреваемый задержан.