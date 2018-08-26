В «Новой Гуте» за контрабанду изъяли автобус стоимостью около 50 000 долларов

Автобус МАЗ сообщением Одесса — Минск следовал из Украины через пункт пропуска «Новая Гута». Таможенники досматривали автобус и решили посмотреть, что находится за декоративной стенкой технологической ниши, расположенной за водительским сиденьем. Стенку демонтировали и под ней обнаружили 2 тысячи единиц средств для маникюра весом около 60 кг.

Водитель — гражданин Беларуси признался, что этот товар получил в Одессе для доставки в Минск за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-группа Гомельской таможни.









Средства для моделирования ногтей на сумму около 12 тысяч белорусских рублей, а также автобус, в котором был сокрыт товар, стоимостью более 100 тысяч рублей изъяты до решения суда.

Гомельской таможней начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.