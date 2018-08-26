В «Новой Гуте» за контрабанду изъяли автобус стоимостью около 50 000 долларов
- 26 августа 2018, 11:45
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