В Гомеле на главной школьной ярмарке покупатели оставляют в день более 15 тысяч рублей

Официально сезон школьных ярмарок завершится 25 и 26 августа, но успеть в последний вагон летних распродаж и собрать детей к школе со скидкой в торговых точках города можно ещё до 10 сентября, сообщает городской журнал «Белка».

Главная городская площадка по продаже школьных товаров работает на площади Восстания по выходным. На школьном базаре есть практически всё необходимое — от тетрадей, ручек и других канцелярских принадлежностей до одежды и обуви. Причём местные производители делают хорошие скидки — на отдельные вещи до 30%. Ярмарка пользуется большой популярностью у жителей региона — в день здесь продаётся товаров в среднем более чем на 15 тысяч рублей.

Кроме скидок покупателям предлагается рассрочка на школьные товары. В точках предприятия «Диалог-Гомель» она предоставляется на три месяца, если стоимость покупки превышает 100 рублей.

Ассортимент в основном сформирован за счёт товаров отечественного производства.

— Выбор одежды и обуви для школьников широкий. По сниженным ценам можно приобрести трикотаж гомельской фабрики «8 Марта», «Свiтанка», пинского «Полесья», обувь СЗАО «Отико». В одной торговой точке в зависимости от формата объекта может быть представлено от 30 до 350 моделей одежды делового стиля, от 15 до 100 моделей обуви, — уточнила представитель главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Светлана Далба.

По информации управления, ориентировочная стоимость комплектов одежды делового стиля для школьников составляет от 84 до 254 рублей в зависимости от возраста ребёнка. Стоимость оптимального набора школьно-письменных и канцелярских принадлежностей варьируется от 25 до 60 рублей.