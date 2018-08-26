Как шьют хоккейную форму на производстве при женской колонии в Гомеле

На государственном предприятии «№ 4» при женской колонии в Гомеле с прошлого года шьют детскую хоккейную экипировку. Выпущено уже более тысячи комплектов. Корреспонденты БелТА отправились в Гомель, чтобы ознакомиться с производством.

На предприятии нас встречает гендиректор Инна Одноблюдова. Перед тем как провести в цех, где шьют хоккейную форму, она рассказывает, что сотрудничество налажено с 19 хоккейными клубами и детско-юношескими спортивными школами.

«Сейчас выполняются заявки трех школ: Лидской ДЮСШ, Гродненского хоккейного клуба „Неман“, Витебского хоккейного клуба. Производство хоккейной формы нельзя назвать серийным, к выполнению каждого заказа мы подходим индивидуально, с учетом цветовых и дизайнерских пожеланий каждой школы, — отмечает гендиректор. — Соотношение цены и качества позволило нам найти своих покупателей. Отпускные цены в этом году за счет удорожания сырья и материалов незначительно увеличились — на 2-3% по отношению к уровню прошлого года».













Модернизация на предприятии проводится за счет собственных средств. Например, для освоения производства хоккейной формы с учетом особенностей защитной экипировки, где используются заготовки из ударопрочного пластика, было дополнительно приобретено оборудование на сумму более Br90 тыс. Это четыре специальные машины, широкоформатный принтер для сублимации и два пресса. «Мы добились 82% локализации производства хоккейной формы, остальные 18% — пластиковые заготовки самой сложной конфигурации. Сейчас они закупаются в России. Освоение производства экипировки в полном объеме — задача на ближайшее будущее», — говорит Инна Одноблюдова.

Первым делом в здании цеха она показывает нам закупленное оборудование, с помощью которого происходит процесс сублимации — перевода изображения на ткань. Использоваться эти машины могут не только для производства хоккейной формы, но и для других заказов. На сублимационном участке работают двое осужденных и гражданский специалист.









Мы останавливаемся в технико-конструкторском отделе, где и начинается производство. Здесь конструируются лекала, по которым производится раскрой, прошиваются опытные образцы. Инженер-конструктор Татьяна Мирненко рассказывает о нагруднике хоккеиста, изготовление которого было освоено не так давно. «Когда мы начинали внедрять это изделие, то рассматривали несколько моделей и выбрали вариант, где есть разделение на сегменты — выглядит, как своеобразные латы. Сейчас строю очередной размер, а предыдущий уже сделан и отшит. Каждый из них прошиваем, принимаем на техсовете и только после этого запускаем в массовое производство», — объясняет Татьяна. В нагруднике используются фрагменты изолона (вспененного полиэтилена) с девятью видами плотности.









Опытная швея технико-конструкторского отдела Ольга Лапунова поясняет, что в нагруднике нет ни одной лишней детали: каждый фрагмент изолона имеет разную плотность и выполняет свою функцию, защищает определенные части тела. Сложность при освоении производства была в том, чтобы найти нужную разновидность изолона, ведь заменить материал чем-то другим практически невозможно.





В цехе каждая швея выполняет операцию, по уровню сложности соответствующую ее квалификационному разряду. Вновь прибывшие осужденные обучаются швейному делу на рабочих местах. Ученический срок — от 3 до 6 месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей и трудовых навыков.





Начальник «хоккейного» цеха Елена Евменова отмечает, что женщины здесь трудятся с полной отдачей: «Для этого участка работы мы стараемся подобрать наиболее ответственных и подготовленных швей, которые могут быстро и качественно выполнять заказ. На „хоккейной ленте“ работают добросовестно. Многие из осужденных, которые трудятся на производстве, являются матерями. Это для них дополнительный стимул к качественной работе, ведь шьют они для детей».





Швее Татьяне Мельниковой, уроженке агрогородка в Витебской области, жившей в Минске, 32 года. Она попала в колонию по ст.415 УК (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы). Как и у всех осужденных здесь, это ее первая судимость. У нее двое сыновей, одному 13 лет, другому — 6. В колонии осталось провести меньше полугода, а весь срок составляет 1 год и 10 месяцев. До осуждения она была продавцом, здесь поменяла профессию. «Когда я сюда попала, тут уже было „хоккейное“ производство, сначала шила хоккейные сумки, а позже форму, с ней, конечно, сложнее, ведь используется и изолон, и поролон, — рассказывает осужденная. — Я бригадир 151-й „хоккейной“ бригады, а еще председатель ОТО (охрана труда осужденных) в отряде». На производстве она зарабатывает Br480 в месяц.





Вместе с Татьяной в цехе работает и уроженка Витебска Анастасия Козовкова. Ей 21 год. В 2014 году 17-летнюю девушку приговорили к 10 годам по 328-й статье УК — за распространение наркотиков. «Тут нахожусь примерно 3 года. Здесь закончила два класса школы, отучилась на парикмахера, в этом году пойду на швею-портную, а потом, возможно, на получение высшего образования, — делится планами Анастасия. — С родителями отлично общаюсь, они мне помогают. Семья у меня хорошая, обеспеченная, родные приезжают на свидания, которые положены через 2 месяца и 12 дней, длиться могут от суток до трех».





У девушки легкий макияж. На вопрос о том, зачем ей это в колонии, Анастасия отвечает: «Чтобы поднять настроение, улыбнуться себе в зеркале». В следующем году ее ожидает первая комиссия по применению институтов досрочного освобождения. Какое будет принято решение, зависит от поведения осужденной и совершенного преступления. Ей могут сменить режим, к примеру направить в исправительное учреждение открытого типа.





Беседуем с еще одной осужденной, которая занята на производстве хоккейной формы. Ее зовут Анжелика Макей. Девушке 29 лет, она отбывает срок уже пять с половиной лет, осталось 2 года и 7 месяцев. Раньше работала в торговле, спортивных магазинах. Родом из Гомеля, но жила в Минске. «Изначально мы работали в разных бригадах на другом ассортименте. Затем, когда начали запускать производство новой продукции, то со всех бригад собрали, думаю, самых способных: швей с высокими разрядами и квалификацией. И вот все получилось. Нам нравится то, что шьем для маленьких хоккеистов, получаем от этого удовольствие», — говорит Анжелика. Кстати, она, как и Анастасия, пользуется косметикой. «Женщина должна оставаться женщиной и всегда иметь ухоженный вид, несмотря ни на что», — уверена осужденная.





Девушка отбывает срок по ч.3 ст.328 УК. Не так давно она прошла комиссию: наказание заменят направлением в исправительное учреждение открытого типа. «Я была в тюрьме, тут, конечно, лучше. Тюрьма — запертое помещение, там тебя не приобщают к труду, но это все равно тяжелее. Здесь ты можешь где-то побыть наедине с самим собой, там же ты постоянно в маленьком помещении, с одними и теми же людьми», — отмечает Анжелика.









После посещения «хоккейного» цеха гендиректор рассказывает, что на предприятии работает программа профподготовки и переподготовки по профессиям швеи, раскройщика и термоотделочника. При освобождении женщине выдается свидетельство государственного образца о присвоении ей квалификационного разряда. Это позволит трудоустроиться по специальности и быстрее адаптироваться в обществе. «Швеи, которые выполняют операции, соответствующие 4-му и 5-му разрядам, востребованы на швейном производстве, их с удовольствием берут на предприятия легкой промышленности», — подчеркивает Инна Одноблюдова.









Средняя заработная плата на предприятии — Br118 в месяц. По словам гендиректора, если осужденная в силу своих навыков и способностей может работать на 100% и выше, то зарплата может доходить до Br600. Применяется большой диапазон поощрений как в натуральном, так и денежном выражении. Из общего числа осужденных женщин 40% являются лицами, которые должны возмещать расходы в счет погашения средств, затраченных государством на содержание их детей.





Государственное предприятие «№ 4» изготавливает форменную, рабочую и специальную одежду, головные уборы, различные виды домашнего текстиля и иную продукцию. Всего более 200 наименований. Производство ориентировано на белорусский рынок, ежегодно выпускается более 900 тыс. изделий. С прошлого года здесь было внедрено новое направление — изготовление хоккейной формы. Уже выпущено 1,1 тыс. комплектов экипировки и 3,7 тыс. мягкого инвентаря на общую сумму Br760 тыс.