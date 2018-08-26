Обзор актуальных для Гомеля предложений жилья от государственных застройщиков

Государственные застройщики Гомеля приглашают к долевому строительству квартир в нескольких домах в разных районах города. Городской интернет-журнал «Белка» постарался обобщить актуальную информацию.
В Новобелице на улице Разина в апреле был заложен дом типовых потребительских качеств с улучшенной планировкой. Строит его городской УКС, сопровождая процесс слоганом «Красиво жить и легко доехать». Отмечается, что в шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта. Рядом расположены детские сады, школа, магазины, поликлиники. Будет и автостоянка. Причём достаточно безопасная, так как делить её придётся с сотрудниками местного РОВД. Стоимость метра — 1070 рублей.
Чуть дешевле — 1050 рублей стоит метр в десятиэтажке в Шведской Горке. Плюс застройщик обращает внимание на небольшой метраж квартир, что снижает их стоимость. Будущих дольщиков приманивают близостью реки и отсутствием в районе промышленных предприятий. Принцип «легко доехать», если пользоваться общественным транспортом, тут не работает.
Небольшой метраж квартир подаётся как повод для размышлений дольщикам, что поселятся в доме на улице Докутович. В этом случае довод уместен, так как метр всё-таки дорогой — 1180 рублей.
Впрочем, рекордсменом по стоимости пока является дом на Волотовской. Вроде, тоже панельный, но со своими «плюшками». Тут метр стоит 1449 рублей. Ну и не забываем — в двух шагах находится Гомельский дворцово-парковый ансамбль.
Интересный вариант располагается на Пионерской улице. Тоже десятиэтажка, но наружные стены из силикатного камня. Преимущества близости остановки и магазинов сохраняются, а приятным бонусом послужит вид из окна на храм Александра Невского, ну и цена метра — 875 рублей. Обещают парковочное место для каждой квартиры и детскую площадку с резиновым покрытием.
10-этажный жилой дом на улице Пионерской.
На улице Чечерской УКС достраивает большой панельный дом с нехарактерным утеплением. Обещают, что в будущем жильцам придётся платить меньше за энергию, ну а пока придётся выложить 1099 рублей за метр. Зато здесь можно объединять кухню с гостиной и делать из двушки трёшку. Дизайн-проектами делится застройщик.
Гомельский домостроительный комбинат достраивает дом № 5 на улице Федюнинского. Рядом есть ещё два таких же дома. Далековато, но квартиры во всех трёх люди получат на условиях Указа № 240.
Квартиры в разновысотном доме в микрорайоне № 18 ещё можно купить по 1200 рублей за метр. Сдачи дома придётся подождать до марта 2019 года. На этот же срок назначена сдача КПД в микрорайоне № 96. А дом КПД в микрорайоне № 104 достроят к концу года. Почти все дома строятся для нуждающихся в улучшении жилищных условий, но кое-где есть и коммерческие предложения.
Сайт УКС Гомельской области уже продолжительное время угрожает заразить компьютеры пользователей, войти на него мы не рискнули. Можно только припомнить их актуальный проект по строительству многоэтажки возле ДК «Фестивальный». Подробная информация о нём пока не всплывала.
А вот перспектива другого рода. В марте началось строительство нового арендного дома на 80 квартир в микрорайоне Шведская Горка. К концу года этот объект должен быть сдан в эксплуатацию. Соответственно, в начале 2019 года будут приниматься заявления от желающих вселиться в такое жильё. Информацию нужно отслеживать на сайтах администраций районов. Будет установлен срок подачи заявлений, по истечении которого квартиры распределят среди нуждающихся, исходя из сроков их постановки на учёт. Если вдруг столько нуждающихся не наберётся, право заключения договора получат другие желающие.
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