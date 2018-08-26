Обзор актуальных для Гомеля предложений жилья от государственных застройщиков

Государственные застройщики Гомеля приглаша­ют к долевому стро­ительству квартир в несколь­ких домах в разных районах города. Городской интернет-журнал «Белка» постарался обобщить акту­альную информацию.

В Новобелице на улице Разина в апреле был зало­жен дом типовых потреби­тельских качеств с улучшен­ной планировкой. Строит его городской УКС, сопровождая процесс слоганом «Красиво жить и легко доехать». Отме­чается, что в шаговой доступ­ности находятся остановки общественного транспорта. Рядом расположены детские сады, школа, магазины, поли­клиники. Будет и автостоянка. Причём достаточно безопас­ная, так как делить её придёт­ся с сотрудниками местного РОВД. Стоимость метра — 1070 рублей.

Чуть дешевле — 1050 рублей стоит метр в десяти­этажке в Шведской Горке. Плюс застройщик обраща­ет внимание на небольшой метраж квартир, что снижает их стоимость. Будущих доль­щиков приманивают близо­стью реки и отсутствием в районе промышленных пред­приятий. Принцип «легко доехать», если пользоваться общественным транспортом, тут не работает.

Небольшой метраж квар­тир подаётся как повод для размышлений дольщикам, что поселятся в доме на ули­це Докутович. В этом случае довод уместен, так как метр всё-таки дорогой — 1180 рублей.





Впрочем, рекордсменом по стоимости пока является дом на Волотовской. Вроде, тоже панельный, но со своими «плюшками». Тут метр сто­ит 1449 рублей. Ну и не забы­ваем — в двух шагах нахо­дится Гомельский дворцово-парковый ансамбль.





Интересный вариант рас­полагается на Пионерской улице. Тоже десятиэтажка, но наружные стены из сили­катного камня. Преимуще­ства близости остановки и магазинов сохраняются, а приятным бонусом послужит вид из окна на храм Алек­сандра Невского, ну и цена метра — 875 рублей. Обе­щают парковочное место для каждой квартиры и дет­скую площадку с резиновым покрытием.





10-этажный жилой дом на улице Пионерской. На улице Чечерской УКС достраивает большой панельный дом с нехарак­терным утеплением. Обеща­ют, что в будущем жильцам придётся платить меньше за энергию, ну а пока придёт­ся выложить 1099 рублей за метр. Зато здесь можно объ­единять кухню с гостиной и делать из двушки трёшку. Дизайн-проектами делится застройщик.

Гомельский домострои­тельный комбинат достраи­вает дом № 5 на улице Федю­нинского. Рядом есть ещё два таких же дома. Далекова­то, но квартиры во всех трёх люди получат на условиях Указа № 240.

Квартиры в разновысот­ном доме в микрорайоне № 18 ещё можно купить по 1200 рублей за метр. Сдачи дома придётся подождать до марта 2019 года. На этот же срок назначена сдача КПД в микрорайоне № 96. А дом КПД в микрорайоне № 104 достроят к концу года. Поч­ти все дома строятся для нуждающихся в улучше­нии жилищных условий, но кое-где есть и коммерческие предложения.

Сайт УКС Гомельской области уже продолжитель­ное время угрожает заразить компьютеры пользователей, войти на него мы не рискну­ли. Можно только припом­нить их актуальный проект по строительству многоэтаж­ки возле ДК «Фестиваль­ный». Подробная информа­ция о нём пока не всплывала.

А вот перспектива другого рода. В марте началось стро­ительство нового арендного дома на 80 квартир в микро­районе Шведская Горка. К концу года этот объект дол­жен быть сдан в эксплуата­цию. Соответственно, в нача­ле 2019 года будут прини­маться заявления от желаю­щих вселиться в такое жильё. Информацию нужно отсле­живать на сайтах админи­страций районов. Будет уста­новлен срок подачи заявле­ний, по истечении которого квартиры распределят среди нуждающихся, исходя из сро­ков их постановки на учёт. Если вдруг столько нужда­ющихся не наберётся, право заключения договора полу­чат другие желающие.