В Советском районе Гомеля в отопительный период будут работать три бассейна

С вопросом «Где в Советском районе можно всей семьёй посетить бас­сейн?» в редакцию городского журнала «Белка» обратилась Татьяна.

— Это можно сделать в санатории Гомельского отделения Бело­русской железной до­роги на улице Циолков­ского, 30, а также в гим­назии № 58 (улица 70 лет БССР, 27), где в про­шлом году бассейн был отремонтирован.

Также сейчас идёт ремонт бассейна в сред­ней школе № 61 (про­спект Октября, 70). Ра­боты уже выполнены более чем на 85%, так что в октябре, к началу отопительного сезона, бассейн откроется для посетителей. Ремонт выполняет строитель­ный трест № 14, — рассказала заместитель главы администрации Советского района Гомеля Елена Геращенко.