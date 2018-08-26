Ночью в Гомеле столкнулись мотоцикл и Skoda, 22-летний мотоциклист погиб — фото, видео

  • 26 августа 2018, 09:10
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Смертельная авария произошла сегодня около часа ночи на перекрестке пр-та Ленина и Интернациональной: мотоцикл лоб в лоб столкнулся с автомобилем.

22-летний добрушанин отъехал на Yamaha r6 от RED PUB, резко набрал скорость и на моргающий зеленый выехал на перекресток, где и столкнулся со «Шкодой». Со слов свидетелей, скорость мотоцикла превышала 100 км/ч.

 У автомобиля сильно пострадала передняя часть, от мотоцикла практически ничего не осталось, — сообщают очевидцы аварии.

Мотоциклист погиб.













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