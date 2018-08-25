Горят 100 гектаров. Пожар на Ольманских болотах тушит авиация МЧС

На территории Столинского района (Бресткая обл.) вторые сутки горят торфяные болота, площадь пожара выросла с 5 га с вчерашнего вечера до 100 га по состоянию на 12 часов, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в Минлесхозе.

Операцией по ликвидации пожара на месте руководит первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик. В тушении задействованы более 60 человек, пять вездеходов, авиатехника МЧС — вертолет Ми-8 и самолет Ан-2.





В ведомстве отметили, что ситуацию осложняет отсутствие дорог в районе возгарания, сухая погода без дождей и сильный ветер. Между тем, в Минлесхозе утверждают, что «населению ничего не грозит, до ближайшего населенного пункта 6 км».





Представитель ведомства сообщил, что по прогнозу «сегодня к 14-15 часам основные очаги возгорания будут локализованы».

По его словам, причиной пожара, скорее всего является незатушенная сигарета. «Там ягодные места, сейчас население ведет активный сбор клюквы. Скорее всего, причиной пожара стала незатушенная сигарета», — отметил представитель министра.